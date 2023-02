Palermo, Aurelio si presenta: “Qui occasione unica. Idoli? Mi rivedo in Theo”

E' arrivato in sala stampa visibilmente emozionato Giuseppe Aurelio , terzino sinistro arrivato dal Pontedera nell'ultimo giorno di mercato. Il calciatore nativo di Bracciano, classe 2000, è un prospetto di qualità e in grande rampa di lancio, che potrà tornare utile a Corini sulle corsie laterali nel corso della stagione. Per lui un contratto sino al 2027 , a testimonianza del fatto che la dirigenza rosanero crede moltissimo nelle potenzialità di questo ragazzo.

PALERMO -"Le prime sensazioni qui al Palermo sono ottime, sono stato accolto benissimo dal gruppo, dalla società, sono felice di essere qui. Per quanto riguarda il mio ruolo, l'essere diventato terzino è stata un'intuizione del direttore che c'era al Sassuolo e da lì ho proseguito su questo ruolo. Spero di poter fare grandi cose a Palermo, a livello personale e di squadra. Essere qui è una tappa importante, Iachini e De Zerbi sono state per me figure calcisticamente davvero importanti. A 14 anni approdare al Sassuolo è stata una scelta che mi ha dato tanto, se sono qui oggi è grazie al mio percorso. A dir la verità non ero mai stato a Palermo prima. Vedere lo stadio così pieno è stata una cosa bella: ora penso ad allenarmi e farmi trovare pronto. Se e quando il mister lo riterrà opportuno io ci sarò”.