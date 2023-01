SPAL, verso il ritorno di Rossi: ecco cosa può dare alla squadra di De Rossi

Rossi compirà 35 anni il prossimo 1 febbraio e andrebbe a rinforzare una formazione in cerca di innesti di esperienza

Redazione ITASportPress

Giuseppe Rossi potrebbe tornare a vestire la maglia della SPAL a soli sei mesi di distanza dall'addio. L'attaccante, che nella passata stagione ha segnato tre reti in 14 presenze, è infatti atteso a Ferrara per alcune valutazioni di carattere fisico e medico. Se il classe '87 dovesse dare le giuste garanzie, la società estense potrebbe offrirgli un contratto fino a fine stagione.

Rossi compirà 35 anni il prossimo 1 febbraio e andrebbe a rinforzare una formazione in cerca di innesti di esperienza e spessore qualitativo. Non è un caso, infatti, che la SPAL abbia oramai definito anche l'arrivo del fantasista greco Feftadzidis. De Rossi ha infatti chiesto calciatori di rilevanza internazionale da amalgamare ai numerosi giovani interessanti presenti in rosa. Una filosofia chiara e orientata a tirarsi fuori dalle zone calde di classifica il prima possibile.

L'esperienza della scorsa stagione di 'Pepito' Rossi in maglia biancazzurra è stata nel complesso positiva. A lasciare i soliti dubbi è la condizione fisica che ha tormentato il centravanti classe '87 in tutti questi anni. Una carriera, la sua, falcidiata da infortuni gravi, come la rottura del legamento crociato per ben 3 volte. Problemi che ne hanno rallentato il consolidamento ad alti livelli, fino a costringerlo praticamente a decidere di terminare anzitempo la sua esperienza da calciatore.

Ora una nuova possibilità all'orizzonte: la SPAL vuole puntare sulle qualità di quel mancino terribile quanto sfortunato, nella speranza che all'alba dei 35 anni il fisico di Pepito possa concedergli finalmente una tregua.

Modulo - Ma come potrà agire Pepito Rossi nel modulo del tecnico De Rossi? Sarà importante il movimento senza il pallone di alcuni giocatori, che dovranno crearsi degli spazi per ricevere la palla tra le linee ed essere in grado di sfuggire al pressing avversario. Va comunque anche sottolineato che, a differenza di altri tecnici, De Rossi non vuole che questo diventi un pallino. De Rossi ha diverse soluzione tattiche per far funzionare la squadra: nel 3-5-2, 5-3-2 o nel 3-4-2-1 per centrare l’obiettivo salvezza c'è bisogno di qualità e Pepito Rossi potrebbe esaltarsi a suon di gol.