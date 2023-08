Gravina: “In B solo italiani in campo? Strada da seguire per il nostro calcio”

Rivoluzione in Serie B. Nella prima giornata di campionato tre squadre sono scese in campo con un undici tutto made in Italy. Si tratta di Cosenza, Sudtirol e Feralpisalò, che hanno approfittato così dell''erogazione di contributi facendo esordire giovani talenti classe 2003, 2004 e anche 2005. Sull'accaduto si è espresso il presidente della Figc Gabriele Gravina, il quale è convinto che si debba continuare a battere su questo sentiero per far crescere il calcio italiano: "È questa la strada da seguire - ha dichiarato il presidente della Federcalcio -. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti talenti, ma dobbiamo tutelarli e valorizzarli. La speranza è che quest' inversione di rotta non sia limitata al campionato di Serie B, ma che presto vedremo anche in Serie A".