Il Bari in 9 resiste contro il Palermo. Rigore fallito e gol annullato a Brunori al 99′

Occasione persa per il Palermo che ha giocato sul campo del Bari per venti minuti con due uomini in più ma ha pareggiato 0-0. Inoltre Di Mariano al 69' ha fallito un calcio di rigore. Espulsi Maita al 50' per un brutto fallo poi al 67' Di Cesare per doppia ammonizione. Palermo che ci ha provato invano, poi al nono minuto di recupero Brunori ha segnato ma era di poco oltre la linea difensiva del Bari. Al San Nicola è 0-0 ma è successo di tutto nell'anticipo della nuova Serie B. Undici ammoniti e due espulsi un rigore sbagliato e un gol annullato al 99' dal Var a Brunori.