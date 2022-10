Il Bari passa a Venezia ed è primo. Tris Ternana a Palermo sempre più in crisi

Un grande Bari è passato a Venezia ed ha festeggiato con questi tre punti il primo posto in solitaria in serie B dopo la vittoria in trasferta per 2-1 al "Penzo" nel match della ottava giornata. Primato momentaneo visto che la Reggina in caso di successo contro il Cosenza nel derby calabrese tornerebbe al comando. Vola la Ternana di Lucarelli che ha battuto un deludente Palermo con il punteggio di 3-0. Umbri a 16 punti rosanero in piena zona retrocessione con 7 punti visto che nelle ultime 5 giornate hanno collezionato 4 sconfitte e una vittoria contro il Genoa. Il Brescia non vince ed è bloccato sull'1-1 dal Cittadella in casa. Pisa e Parma non vanno oltre allo 0-0, mentre il Modena ha battuto in rimonta l'Ascoli per 2-1 in trasferta.