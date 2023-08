Il Catanzaro torna alla vittoria in B dopo 17 anni: battuta la Ternana

Il Catanzaro torna a vincere in Serie B dove il successo mancava da 17 anni. L'ultimo squillo fu nell'aprile del 2006 contro la Ternana battuta 2-0 al Liberati e proprio gli umbri stasera al via del Mare di Lecce sono stati battuti dalla squadra di Vivarini per 2-1. In gol Biasci per i giallorossi e Raimondo per i rossoverdi nel primo tempo poi il gol su rigore di Vandeputte all'89' che regala la vittoria ai calabresi. Delusione per il mister Lucarelli che dopo due gare di B è ancora a secco. Catanzaro invece con quattro punti in classifica.