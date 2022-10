Il Cittadella passa sul campo del Perugia

E' durato poco l'entusiasmo del Perugia passato la scorsa settimana sul terreno della Reggina. Oggi infatti la squadra di Castori è caduta in casa battuta dal Cittadella. Un gol per tempo per i veneti che hanno portato a casa l'intera posta in palio. A condizionare il match l'espulsione per doppia ammonizione allo scadere del primo tempo di Iannoni. Perugia resta ultimo, il Cittadella è 14mo.