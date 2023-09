Il Cittadella ribalta la Sampdoria e mette nei guai Pirlo

Solo una vittoria per i blucerchiati in B alla prima con la Ternana

La Sampdoria nel posticipo della quinta giornata di Serie B ha perso in casa contro il Cittadella. E' il terzo ko davanti ai propri tifosi per i blucerchiati. La sconfitta di stasera è maturata nel secondo tempo: prima La Gumina ha portato in vantaggio i blucerchiati al 43', ma poi i veneti l'hanno ribaltata con i gol di Magrassi e Branca nella ripresa. Per Pirlo con una sola vittoria in B al debutto contro la Ternana, la panchina comincia a traballare. Il Cittadella invece fa la storia: mai aveva vinto a Marassi contro i blucerchiati.