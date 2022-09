Il Cosenza batte il Como nell’anticipo della 7^ giornata

Dopo la prima sosta per le gare delle Nazionali, il campionato di Serie B è ripartito con l’anticipo del venerdì sera. In programma allo stadio “Marulla” la sfida tra Cosenza e Como vinta dai calabresi con il punteggio di 3-1. Risultato che non rispecchia pienamente la gara ben giocata per lunghi tratti dalla squadra lariana affossata da alcune ingenuità della difesa della squadra di Moreno Longo oggi alla prima presenza sulla panchina dei lombardi. Al 31' gol del Cosenza di D'Urso servito maldestramente da Vignali che supera Ghidotti dal limite dell’area piccola. Al 36’ su una punizione dalla sinistra Ghidotti esce a vuoto col pallone che arriva sui piedi di Rigone, il centrale calcia di prima intenzione e trova la rete con Mancuso che sulla linea non riesce ad allontanare il pallone. Due gol che sembrano aver steso il Como che reagisce segnando il gol del 2-1 con Vignali al 41' che calcia da posizione defilata trovando un Matosevic non troppo attento che tocca il pallone, ma non quanto basta per evitare la rete. Nella ripresa nel momento di massima spinta gli ospiti restano in 10 per un’ingenua del centrale difensivo Binks e il Cosenza ne approfitta subito e su l’ennesimo calcio d’angolo Meroni, lasciato solo in mezzo all’area, di testa segna il suo primo gol in B che vale il 3-1. L'ultimo brivido è una mischia in area cosentina con Matosevic che per due volte non esce in maniera decisa e Cerri che colpisce una clamorosa traversa. Al "Marulla" sorride il Cosenza che fa tre passi avanti mentre per il Como è l'ennesima battuta d'arresto.