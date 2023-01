Il Frosinone ribalta il Brescia e ricaccia a -6 Genoa e Reggina

Il Frosinone ha risposto alla Reggina e al Genoa vincendo questo pomeriggio a Brescia per 3-1. Un successo che riporta a -6 le seconde in classifica. La squadra di mister Grosso è andata sotto all'8' con il gol di Rodriguez dei lombardi, poi il pareggio al 37' di Luca Moro, e il 2-1 al 40' di Insigne. Tris nella ripresa al 76' che porta la firma di Baez. Da Lecce a Brescia: al 18' la premiata ditta Bjorkengren e Pablo Rodriguez timbra assist (il primo) e gol (il secondo) e porta in vantaggio le Rondinelle. Galazzi is on fire e regala lampi e grandi giocate. Al 37' la capolista ritrova però fiducia e acciuffa il pareggio grazie al quarto gol in campionato di Moro. L’attaccante ex Catania trafigge di piatto il portiere Andrenacci in piena area su assist di Lulic. Tre minuti dopo Insigne mette il turbo e si invola verso la porta di Andrenacci, mettendo a segno l'1-2 (sesto gol in stagione per lui). Negli ultimi secondi di primo tempo Caso si mangia un gol incredibile dopo aver scartato tutta la difesa e perfino il portiere, ma conclude fuori. Al 65' Turati disinnesca il possibile pareggio dei bresciani. Al 76' arriva la rete che chiude la partita con il centro di Baez. Il Frosinone allunga ulteriormente sulle inseguitrici, mentre per i lombardi si fa più complicata la rincorsa al treno playoff.