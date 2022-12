Il Genoa batte la capolista Frosinone che capitola dopo 10 partite

La cura Gilardino ha risollevato il Genoa. Il Grifone questa sera nel match che ha chiuso la 18ma giornata di Serie B ha battuto la capolista Frosinone che è caduta dopo 10 risultati utili. Decisivo Gudmundsson nel primo tempo per l'1-0 del Ferraris. Il Genoa di "Gila" ha trovato solidità dietro, sicurezze e tanto cinismo mettendo in fila due vittorie e un pareggio e non subendo gol. Il Genoa aggancia il Bari al terzo posto in classifica e si mette in scia della Reggina. Prossima gara il 26 dicembre al San Nicola: sarà Bari-Genoa.