Il Genoa batte la Spal. Reggina, Cagliari e Palermo k.o., Bari show

Sorprese nelle gare del pomeriggio di Serie B. Cadono le capoliste Reggina e Brescia, sconfitte dal Modena e dal Bari, che addirittura ne segna sei ai bresciani. Vittorie esterne per il Sudtirol a Palermo e per il Genoa a Ferrara contro la SPAL, così come per la Ternana di Lucarelli, che sconfigge il Cittadella al Tombolato. Altoatesini che hanno espugnato il "Barbera" con gol di Odogwu al 20' del primo tempo. Rete difesa poi fino alla fine. Si tratta del quarto risultato utile consecutivo, 3 vittorie e un pareggio. I biancorossi sono ora decimi con 10 punti in classifica. Tonfo casalingo anche per il Cagliari, che ne prendo 4 dal Venezia, mentre va al Parma il big match contro il Frosinone: la squadra di Pecchia si impone per 2-1.