Il Genoa batte la Ternana, Cosenza supera la Spal adesso ultima

Il Genoa supera la Ternana con un gol di Badelj al 13' del primo tempo e consolida il secondo posto portando a tre i punti di vantaggio sul Bari, che ha pareggiato in casa con il Frosinone. Rossoblù sospinti dal grande pubblico hanno avuto la meglio sugli umbri che hanno cercato di strappare almeno il pareggio ma senza fortuna. Meritata la vittoria della squadra di Gilardino che ha avuto più chance e creato maggiori pericoli. Nella seconda partita della 29a giornata il Cosenza ha battuto la Spal con la rete di Brescianini al 65'. Bella prova dei calabresi che hanno giocato una gara intensa ottenendo la seconda vittoria consecutiva in casa. Spal sfortunata con due legni colpiti ma ripresa gigantesca del Cosenza che ha fallito numerose occasioni. Spal non ha dato continuità alla vittoria contro il Cittadella. Sono sei le sconfitte nelle ultime otto partite e momento assai complicato per la squadra di Ferrara oggi ultima in condominio con il Brescia.