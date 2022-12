Il Genoa cade ancora col Cittadella, la Reggina sbanca Brescia. Pari per il Bari

Alle 15 sono andate in scena le partite valevoli per la 15^giornata di Serie B. Il risultato che spicca è la seconda sconfitta consecutiva per il Genoa. Al Ferraris, la squadra di Blessin subisce una pesante sconfitta di misura dal Cittadella, che non fa uscire i rossoblù dal periodo buio. Rete decisiva firmata da Antonucci al 63' della ripresa. Ora la posizione di Blessin sembra essere ancora in bilico, nonostante la riconferma da parte della dirigenza. Saranno ore decisive per il suo futuro.