Il Genoa fa 1-1 contro il Como

Apre Coda, risponde Cerri: finisce 1-1 al Ferraris tra Genoa e Como. Ed è il quinto pareggio in sei partite tra le mura amiche per i rossoblù. Subito i lombardi protagonisti, dopo tre minuti col gol annullato a Cerri per un tocco di mano sfuggito all'arbitro ma segnalato dal Var. Al 16' è Coda su calcio di rigore, per un fallo di Cagnano su Portanova, a sbloccare il match. Ottima - poi - la risposta di Semper sul tiro ravvicinato di Cerri, mentre al 47' il colpo di testa del bomber Coda scheggia la traversa. Nella ripresa succede di tutto: al 67' pareggia Cerri con una precisa incornata su cross di Cagnano, mentre un minuto dopo il Var annulla la rete di Dragusin per il fuorigioco di Bani e Puscas. E nel finale super parata del portiere lombardo sul tocco ravvicinato di Yeboah.