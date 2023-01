Il Genoa non molla il colpo: piano A valido e piano B già pronto

Il Grifone sonda piste per rinforzarsi.

Redazione ITASportPress

Il Genoa vuole prendere un terzino sinistro e ha le idee chiare sui nomi su cui puntare. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, infatti, il Grifone ha già il sì di Frabotta, ma sta aspettando il via libera del Frosinone che, ad oggi, non è ancora arrivato.

In tal senso la società rossobù non ha assolutamente voglia di arrendersi e non molla il colpo. Allo stesso tempo, però, non vuole farsi trovare impreparata e per questo sta valutando altre piste. Il piano B pare poter essereNicola Falasco, protagonista con un buon rendimento nel girone di andata dell’Ascoli che ha il contratto in scadenza con opzione.

Per chiudere l'affare, l’Ascoli chiede un indennizzo e per questo sono atto delle riflessioni sponda rossoblù. Ad ogni modo, Falasco è entrato nella lista dei candidati per la fascia sinistra del Genoa. Non resta che attendere degli sviluppi per almeno una delle due trattative.