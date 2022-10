Il Genoa potrebbe “decidere” il futuro del Cagliari: ecco perché

Terminato il settimo turno di Serie B , si pensa già al prossimo che vedrà anche uno scontro di grande blasone tra due delle formazioni favorite per la promozione in Serie A. Parliamo di Genoa e Cagliari che venerdì, nell'anticipo dell'ottava giornata, saranno protagoniste al Ferraris.

Una sfida importante che potrebbe essere decisiva anche per le sorti del futuro dei sardi ed in particolare di mister Fabio Liverani. Infatti, proprio la gara contro il Grifone parrebbe essere il punto di non ritorno per il tecnico.