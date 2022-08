Il Genoa svela i numeri di maglia della stagione 2022-23: il 9 a bomber Coda

Dopo aver alzato svelato nelle scorse ore la prima maglia ufficiale della stagione 2022-23, il Genoa ha annunciato ora anche i numeri di maglia - non tutti - per la nuova annata. Il Grifone lo ha fatto con l'elenco dei convocati per la sfida odierna di Coppa Italia contro il Benevento e, come sempre accade, l'attenzione è andata ai numeri scelti soprattutto dai nuovi arrivati.