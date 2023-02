Il Genoa torna a sorridere: battuto il Palermo 2-0

Con i gol di Gudmundsson al 25' e di Jagiello al 96', il Genoa vince l'anticipo di Serie B contro il Palermo. Una vittoria che riporta i tre punti al Grifone che mancavano da due turni. Non è stata una gara facile per i rossoblù contro un buon Palermo che sotto di un gol a fine primo tempo ha cercato la via della rete con insistenza nella ripresa. Il Genoa ha resistito e poi nel recupero ha piazzato il 2-0. La squadra di Gilardino allunga e si porta momentaneamente a + 4 sulla terza in classifica a -8 dal Frosinone capolista.