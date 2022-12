Il Genoa torna alla vittoria, la Reggina crolla. Tris del Bari, la Spal pareggia

Alle 15 è andata in scena la 16^ giornata di Serie B. Ottimo esordio per Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa: il Grifone torna alla vittoria contro il Sudtirol grazie alla rete al 65’ del subentrato Puscas e al gol di Aramu che chiude i conti al 94'. Successo dunque per i rossoblù, che grazie a una prova di cuore tornano alla vittoria dopo gli ultimi tre punti che risalivano alla gara con la Ternana del 22 ottobre. Reti bianche tra Perugia e Spal: da segnalare il calcio di rigore fallito da Melchiorri per gli umbri.