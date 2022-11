Il Modena dopo 39 anni vince al Tardini: Parma ko dopo 4 vittorie in casa

PRIMO TEMPO. Non c’è Diaw, colpito e affondato da un attacco influenzale e rientrato già in mattinata a Modena. Gioca Bonfanti e, dopo un inizio forte del Parma, il Modena cresce e passa in vantaggio al minuto 19: punizione laterale dipinta dal sinistro di Tremolada, testa di Falcinelli che anticipa la linea difensiva altrui; così si va in vantaggio sotto la curva degli oltre 1700 canarini in festa. Per Falcinelli la storia racconta del 30° gol della carriera in Serie B. E non è finita qui per una squadra di Tesser attenta nella copertura degli spazi e giammai rinunciataria. Sei minuti dopo Renzetti, che sostituisce Azzi come terzino sinistro, innesca Tremolada che, sempre col sinistro dettagliato, colora il secondo assist-gol di giornata: Bonfanti firma lo 0-2 con una conclusione pazzesca da ‘centrattacco’ (come si diceva una volta… ). Più avanti, al 41° per la cronaca, Bonfanti potrebbe ricambiare in contropiede per Tremolada, ma è sbagliato solo l’ultimo tocco, mentre il Parma fa paura sull’asse Man-Inglese-Sohm, con Gagno di rosa vestito che fa buona guardia (in chiusura della frazione blocca a terra un conclusione con la testa di Vazquez).