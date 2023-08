Il Palermo batte la Reggiana il Parma passa a Pisa. Sorridono Ascoli e Modena

Negli anticipi della terza giornata di Serie B importante successo esterno del Palermo che è passato sul terreno della Reggiana con il punteggio di 3-1. Padroni di casa hanno giocato per lunghi tratti del match in inferiorità numerica. I gol rosanero di Lucioni nel primo tempo poi nella ripresa Segre e Soleri. Lanini al 63' aveva pareggiato. Vince anche il Parma a Pisa con le reti di Bonny e Colak. In mezzo il pareggio nerazzurro di Valoti su rigore. Il Modena ha violato il terreno del Cosenza vincendo 2-1: reti di Tutino, poi pareggio di Strizzolo e gol decisivo di Abiuso all'87'. L'Ascoli con una doppietta di Mendes e un gol di Rodriguez ha superato la Feralpisalò. In testa il Parma con 9 punti segue il Modena di Bianco con 6.