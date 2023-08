Il Palermo non molla Corrado: intensificati i contatti con la Ternana

IlPalermo è tornato in pressing per completare e perfezionare la rosa. Qualcosa serve un pò dappertutto, come in attacco e centrocampo, ma prioritario è intervenire sul versante sinistro dove i rosanero tengono sotto controllo l'operazione Niccolò Corrado. In precedenza, pareva che i contatti si erano allentati e il club di Viale del Fante lasciato la trattativa. Invece era solo una pausa di riflessione. Nelle ultime ore si è tornati a spingere sull'acceleratore e si sono intensificati i contatti con la Ternana, club che ne detiene il cartellino. Le parti si incontreranno presto e proveranno a giungere ad un accordo. In ogni caso, buona notizia è l'allontanamento di concorrenza quale Genoa e Sassuolo dal terzino con il Palermo che rimane in pole in solitaria. A questo punto la trattativa appare in discesa. Serve solo accontentare le richieste della Ternana e Corrado sarà un nuovo giocatore del Palermo. Ma il mercato sa regalarci sorprese. Dunque i rosanero tengono in considerazione anche le alternative, Di Chiara e Beruatto.