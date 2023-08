Il Palermo si defila per Corrado tutto su Di Chiara

I rosanero si sono defilati dalla trattativa e tenteranno presto per Gianluca Di Chiara, terzino della Reggina in attesa di scoprire il suo futuro

Il Palermo ha mollato la corsia Niccolò Corrado. I rosanero sono stati a lungo interessati al calciatore, ma visto l'interesse dalla Serie A hanno preferito cambiare profilo e puntare qualcuno di meno ambizioso. Il club siciliano avrebbe dovuto affrontare il pressing di squadre del calibro di Sassuolo e Genoa, con il rischio di esagerare anche dal punto di vista economico. D'altro canto, per il Palermo si profila un'ottima alternativa il laterale della Reggina Gianluca Di Chiara, il quale potrebbe presto risultare svincolato visti i problemi del club granata. Per quest'ultimo si attende di scoprire quali saranno le sorti della Reggina, che potrebbe anche essere "graziata" e ripartire dalla Serie D. In ogni caso, su Gianluca DiChiara non c'è solo il Palermo ma anche il Parma. Dunque i rosanero avranno comunque compagnia e dovranno prepararsi ad impostare una trattativa al rialzo.