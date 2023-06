Il Parma richiama Hernani: sarà lui il sostituto di Vazquez

Una ferita profonda l'addio di Franco Vazquez al Parma, un mancato accordo che ha portato alla dolorosa separazione. Perché il fantasista era il grande punto di riferimento dei ducali da due anni a questa parte e... trovarne uno come il Mudo sarà un'impresa. Ma non c'è da disperarsi, il club avrebbe già riflettuto su questa possibilità e compreso che il possibile sostituto si troverebbe già in casa. Si, si tratterebbe di Hernani, centrocampista classe 1994 reduce dal prestito alla Reggina con il quale ha giocato 30 partite in stagione. Secondo La Gazzetta di Parma il club vorrebbe puntare molto forte su di lui per la prossima annata, per cui gli avrebbe già offerto un rinnovo di contratto. L'attuale scade tra qualche giorno, il 30 giugno 2023.