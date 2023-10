Il Parma supera il Como nell’anticipo

Charpentier, gol numero uno, e decisivo, per il franco congolese. Con il Como finisce 2 a 1: in gol anche Man e Barba

Nell'anticipo della decima giornata di serie B, il Parma torna alla vittoria battendo di misura il Como e si conferma in testa alla classifica alla ripresa del campionato. I crociati passano in vantaggio alla prima occasione: triangolazione tra Benedyczak e Man che entra in area dalla destra e trafigge Semper da distanza ravvicinata. I lariani reagiscono alla distanza e vanno vicini al pari in due circostanze ma prima Chichizola alza in corner il tentativo di Cutrone poi il colpo di testa di Ioannou sfiora il palo. Nella ripresa il raddoppio arriva prima della mezz'ora grazie al neoentrato Charpentier che raccoglie l'invito di Hernani e insacca in diagonale chiudendo i conti. Allo scadere Barba di testa accorcia le distanze sugli sviluppi del corner da sinistra di Arrigoni ma il Parma riesce a difendere i tre punti nel finale.