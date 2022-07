Il Pisa di Maran ne fa 5 al Palermo. Doppietta di Lucca e Mastinu

Quarto e ultimo test match per il Pisa di Maran nel ritiro precampionato in corso di svolgimento in Val Seriana: i nerazzurri hanno affrontato in amichevole il Palermo, prossimo avversario nel campionato cadetto, nel penultimo giorno di lavoro al “Marinoni” di Rovetta. E' finita in goleada con il successo dei toscani per 5-0. In evidenza il bomber Lucca. Domani (venerdì) la squadra rientrerà a Pisa subito dopo l’allenamento del mattino e il pranzo di gruppo.