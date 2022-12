Il Pisa frena il Frosinone, Bari rifila il poker al Modena

Bari straripante: 4-1 contro il Modena al San Nicola e terzo posto solitario. Micidiale uno-due dei pugliesi in avvio: Botta la sblocca con un sinistro da 25 metri, poi imbecca Folorunsho che in diagonale sigla il raddoppio. L'inerzia potrebbe cambiare per l'espulsione di Maiello per doppia ammonizione ma Caprile si oppone a Falcinelli e Diaw e tiene i biancorossi a distanza di sicurezza. E nella ripresa arriva il tris con autorete di Cittadini su tiro-cross di Mazzotta. Gli emiliani ci riprovano con Pergreffi in rovesciata ed Oukhadda ma Caprile è strepitoso. Nel recupero c'è gloria pure per Di Cesare , che fa poker dopo un'azione personale, e Diaw . Ma festa è solo del Bari, che torna al successo casalingo dopo 71 giorni.

E' un pareggio a reti bianche l'attesa sfida dello 'Stirpe' tra Frosinone e Pisa, in assoluto le due formazioni più in forma del momento. La prima frazione è contraddistinta da ritmi elevati, con i padroni di casa che provano ad imporre il proprio gioco. La formazione di mister D'Angelo cerca - invece - di non concedere spazi e di ripartire. Le occasioni migliori sono tutte di marca canarina: al 12' Sampirisi trova sul secondo palo Garritano che calcia a botta sicura. La sua battuta è però respinta da Calabresi, abile ad intervenire in scivolata. A metà frazione è Mulattieri ad andare vicino al gol con un preciso colpo di testa che viene deviato in corner da Livieri con un grande guizzo. In avvio di ripresa, Morutan impegna seriamente Turati direttamente dalla bandierina. Pochi secondi più tardi è Insigne, solo davanti alla porta avversaria, a sprecare una grande chance. Nonostante la girandola di cambi, le due squadre non riescono a trovare lo spunto per portare a casa l'intera posta in palio: Frosinone-Pisa 0-0.