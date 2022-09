Il Südtirol affonda il Pisa al Druso. Panchina Maran traballa

Il Südtirol vince la sua prima partita in Serie B con grande carattere come richiesto dal suo nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli che ha ottenuto due salvezze consecutive nelle sue precedenti esperienze. Al Druso dopo il vantaggio del toscano Ionita nel primo tempo, ha pareggiato l'altoatesino Rover su rigore al 35'. Lo stesso ha trasformato nella ripresa un secondo penalty che ha sancito il risultato finale 2-1. Per il Südtirol una vittoria che permette di risalire in classifica mentre il Pisa è ultimo con un punto e già traballa la panchina di Rolando Maran.