In 38 mila spingono il Bari ma il Frosinone non cade al S. Nicola (0-0)

Il big match di Serie B finisce senza gol. Bari e Frosinone si annullano. La squadra di Grosso tiene il pallino, quella di Mignani resiste e ottiene un punto conservando lo 0-0 iniziale. Gli oltre 38mila del San Nicola si fanno sentire ma sono i laziali a rendersi pericolosi: Ricci salva su conclusione di Rohden a colpo sicuro, poi un contatto fra Pucino ed Oyono prima dell'intervallo è inizialmente punito con il rigore ma il VAR ravvisa il fallo fuori area. Ripresa più equilibrata con il Frosinone che cambia l'intero tridente offensivo andando vicinissimo al colpo grosso con Moro, a tu per tu con Caprile che respinge in uscita e tiene la porta chiusa per il quarto incontro di fila.