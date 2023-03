In Serie B quattro pareggi, vince solo il Modena. Südtirol che record

Quattro pareggi e una vittoria nelle gare delle 14 nella 29a giornata di Serie B. Vince solo il Modena che batte il Pisa 1-0 mentre pareggi tra Benevento e Como, Cittadella e Palermo, Venezia-Brescia e Parma-Südtirol. da registrare il record dei bolzanini. Mai una matricola aveva mantenuto la porta imbattuta per sei partite consecutive in trasferta in Serie B.