Intervista a Acquafresca: “Bari si può battere ma il Cagliari deve continuare con Ranieri”

In caso di promozione in Serie A, il Cagliari può aprire un ciclo longevo con Ranieri? Magari che porti a essere i sardi la rivelazione della massima categoria, come voi con Allegri nel 2008-2009…

“Alt. Se il Cagliari non dovesse passare in A non sarebbe un fallimento. Bisogna continuare con Ranieri, che - da quando è arrivato - ha cambiato completamente tutto. Anche se i sardi restassero in Serie B, devono continuare con lui e la società lo deve seguire nei consigli che dà. È il migliore allenatore che il Cagliari potesse trovare in un momento come questo”.