Intervista a Bazzani: “Pirlo miglior acquisto Samp. Per la A cinque in pole e una sorpresa”

“Sì, ma iniziare con una vittoria, per di più in trasferta, è sempre positivo, quindi con la Ternana è stato un successo importante, che vale pure doppio per l’annullamento della penalizzazione. Mi aspetto un campionato da protagonista, questo è fuori da ogni discussione. Del resto, quando ti chiami Sampdoria e sei in Serie B, non puoi pensarla diversamente. Pirlo, Legrottaglie e la nuova proprietà lo sanno bene”.

“Ho seguito bene la Samp e dico che è ancora una squadra con l’insegna “lavori in corso”. Ma le difficoltà nel poter far mercato le conosciamo. In ogni caso, scontato e banale dirlo, il miglior innesto è Pirlo. Per me è tra i migliori allenatori nel fare di necessità virtù, come ha dimostrato in questi suoi primi due anni da tecnico. E poi l’organico ha un grandissimo potenziale: ci sono un sacco di giovani”.