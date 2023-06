Intervista a Cavasin: “Pirlo, per la A scegli giocatori con senso di appartenenza”

“Secondo me il Bari può tornare in Serie A in breve tempo. Viene spesso dato tutto per scontato, ma ripartire dal basso non è semplice. Devi ricostruire. È un miracolo che il Bari ci sia riuscito in così breve tempo. I galletti dovranno essere abili nel trasformare la delusione in rabbia agonistica. E i tifosi sono sicuramente dalla loro parte”.