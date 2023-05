Intervista a Eranio: “Genoa, per la A manca mix tra giovani ed esperti. Gila è il top”

“Una salvezza tranquilla. Poi c’è una proprietà ricca e ambiziosa: l’asticella si può alzare gradualmente…”.

In panchina siede un campione del mondo come Gilardino. È lecito pensare a un Genoa che possa tornare ai fasti dell’epoca Gasperini in breve tempo?

“Non mettiamo pressioni a Gilardino. Per me è insieme a Thiago Motta, Palladino e Italiano tra i migliori allenatori giovani emergenti. Però all’epoca di Gasperini era tutto diverso: c’era un certo Milito, fu una stagione unica, che portò alla qualificazione in Europa League. Lasciamo lavorare Gilardino tranquillamente e non paragoniamolo al calciatore che è stato”.

Lungo quali direttici deve orientarsi il mercato del Grifone?

“Io prenderei almeno un calciatore di esperienza per reparto, magari verso i 30 anni. Attualmente, al Genoa manca il giusto mix tra giovani ed esperti. Per la Serie A è fondamentale. Così come per Gilardino, che può contare su figure di riferimento ben precise in eventuali momenti complicati”.

Prova, simpaticamente, correttezza per quanto accaduto in casa Samp?

“Ma quale contentezza? Io i ricordi più belli li ho nei derby contro la Sampdoria. Non poter assistere al Derby della Lanterna la prossima stagione mi infastidisce. Auguro alla Samp di tornare a competere con il Genoa”.