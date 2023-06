Intervista a Quagliozzi: “Il Cagliari favorito sul Bari per la Serie A”

Cosa ha portato in più il tecnico romano?

“Ha semplicemente fatto giocare il Cagliari a pallone, senza idee astruse. Come ai miei tempi, nel calcio vinci subendo pochi gol. Ranieri ha riportato l’equilibrio di cui i sardi avevano bisogno. Non c’era chissà che cosa da inventare. Oggi, spesso, troviamo in giro opinionisti o allenatori che pensano che il calcio sia una cosa astratta, da inventare”.

Il Quagliozzi del Cagliari attuale?

“Complicato accostare me a qualsiasi calciatore attuale, non solo del Cagliari…”.

Una risposta “alla Ibra”…

“No, ma io intendevo per l’attaccamento alla maglia. Non so se tutti i calciatori del Cagliari hanno a cuore le sorti del club. Io, personalmente, reputavo quella maglia una seconda pelle”.

Si aspettava Lapadula capocannoniere?

“Sincero? Mi ha stupito. Anche qui vanno dati grandi meriti a Ranieri. Spero si possa ripetere in A, dove non sarà più semplice”.

L’organico necessita di rinforzi significativi?

“Se il Cagliari passa, deve prendere un centrocampista - magari di esperienza - che porti un po’ di ordine. La Serie A è diventata molto fisica e tosta, oltre che molto tattica”.

Gli errori da non commettere, in caso di promozione in A? Il Cagliari ha rischiato a più riprese di retrocedere, finché non è avvenuto definitivamente negli anni passati…

“Con Ranieri mi sento al sicuro. Lui sa che cosa fare. Se non ha esperienza lui nel gestire certe situazioni…”.

Ha il sentore che rimanga al 100%?

“Sì, ha anche rinnovato. Non credo vada via. Ha sicuramente lo stimolo di confermare il valore di questa squadra, anche in Serie A”.