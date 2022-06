Iscrizione -1: ecco la situazione dei club ancora a rischio in B e in C

In prossimità della scadenza di domani a mezzanotte, i club più a rischio iscrizione in B e in C stanno facendo i salti mortali per superare l'ostacolo. Le sensazioni sono positive anche se è impossibile fare previsioni per la Reggina, per la Triestina, per il Teramo e per il Messina. Le società potranno comunque presentare i ricorsi in caso di inadempienze entro l’1 luglio e poi i verdetti li darà il Consiglio Figc dell’8. In Serie A nessun problema per la Sampdoria mentre in B solo la Reggina rischia qualcosa ma il passaggio di proprietà dei giorni scorsi a Felice Saladini mette al riparo il club calabrese che ha l'ostacolo del fisco da superare. Saladini ci sta lavorando e spera di farcela prima di domani. Se non ce la dovesse fare, spazio al ritorno del Vicenza che ha perso lo spareggio con il Cosenza.