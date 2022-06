Iscrizione campionato, la situazione a poche ore dal gong

Tra poche ore scadrà il termine ultimo per l'iscrizione ai campionati previsto per la mezzanotte. Si va verso una fumata bianca generale visto che Reggina per la B, Triestina, Teramo e Messina per la Serie C dovrebbero farcela a presentare documenti e fideiussione. La Reggina starebbe ottemperando alla documentazione prodotta dal nuovo proprietario Saladini corredata di fideiussione. In C la Triestina ha presentato la domanda, anche se il club alabardato deve però mettersi in regola entro stasera con l’indice di liquidità. Aspetto quest’ultimo che fa discutere, in coincidenza con l’atteso verdetto del Tar sulla diatriba tra Figc e Lega A. Il Messina ha presentato la fideiussione dopo aver chiuso l’accordo per il debito Iva. Stasera conferenza stampa del patron Pietro Sciotto sul futuro del club giallorosso. Infine il Teramo – che ha bloccato Pochesci per la panchina – che si ritrova a dipendere dall’ex presidente Iachini, a cui il Tribunale di Roma (le quote sono sotto sequestro cautelativo) ha chiesto di contribuire al 40 per cento ai 350mila euro necessari. Su tutti i fronti filtra cauto ottimismo, poi la palla passerà alla Covisoc.