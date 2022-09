Jagiello affonda il Modena e il Genoa vince la prima al Ferraris

Primo successo casalingo della stagione per il Genoa che batte 1-0 il Modena e si riporta in alto in classifica grazie al sigillo di Jagiello, migliore in campo. Il Grifone graffia dopo 8 minuti con Portanova che manca il bersaglio grosso dopo otto minuti davanti a Gagno, ma la replica degli emiliani è di quelle importanti con l'assolo di Diaw al 14' che viene ipnotizzato però da Martinez in uscita. Il Modena controlla e cerca di ripartire, ma il Genoa gestisce le operazioni. Così arriva il vantaggio al 44' con Jagiello: diagonale perfetto dopo uno straordinario colpo di tacco da parte di Portanova. Nella ripresa vicino il bis per la squadra di Blessin che colpisce il palo con Pajac dopo al 56' con una punizione dai 25 metri. Tesser nei minuti finali prova a mettere più sostanza nel reparto offensivo, ma ci sono pochi brividi per Martinez.