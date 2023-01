Genoa, mercato in uscita: è fatta per una cessione

Porte girevoli in casa Genoa. La formazione di Alberto Gilardino è molto attiva dal punto di vista delle uscite. In attesa della partita di oggi contro il Venezia, i dirigenti rossoblù stanno lavorando al mercato per sistemare alcune questioni.

In particolare, Kelvin Yeboah è ad un passo dal trasferimento all'Augsburg. L'attaccante è pronto a lasciare il Genoa per trasferirsi in Bundesliga in prestito con opzione di riscatto. Già nella giornata di oggi è prevista la partenza per la Germania per sostenere le visite mediche e poi mettere la firma sul contratto.