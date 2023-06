Kolarov riparte dalla Serie B come direttore sportivo: ecco dove

Ufficiale il nuovo impiego per l'ex calciatore che riparte dal Pisa come direttore sportivo.

Kolarov, 37 anni, dopo il ritiro al termine della stagione 2021-22, è pronto a rientrare nel calcio ma, ovviamente, non come calciatore. L'esperto ex terzino, infatti, ha vestito giacca e cravatta ed è pronto per una nuova avventura come direttore sportivo.