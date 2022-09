La Mantia apre Finotto la chiude: la Spal batte il Venezia 2-0

Nel posticipo della 5a giornata di Serie B la Spal ha battuto nettamente il Venezia con il punteggio di 2-0. Un gol di La Mantia nel primo tempo e il raddoppio nel finale di match di Finotto hanno steso i lagunari sempre più in crisi. Per la squadra estense è la quarta gara consecutiva che si chiude senza sconfitte e in classifica adesso la Spal è ottava. Gara di oggi ben giocata dai biancazzurri che hanno avuto un buon approccio passando presto in vantaggio con La Mantia al suo quarto centro stagionale. Dopo una sfuriata della squadra di mister Javorcic, la Spal ha ripreso il match costruendo diverse palle gol. Nella ripresa ancora pericolosa la squadra di mister Venturato che ha chiuso la contesa con Finotto. In tribuna soddisfattissimo il presidente della Spal Joe Tacopina.