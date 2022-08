La Mantia gol e la Spal batte il Cagliari. Cade il Palermo, poker Modena alla Ternana

La Spal vince la sua prima partita della stagione in Serie B. Al Mazza un gol di La Mantia ha piegato il Cagliari che ha fallito un rigore con Lapadula nella ripresa per un fallo di mano in area spallina. Partita intensa per 90' minuti con la squadra di mister Liverani che ha avuto una buona partenza. Occasioni ghiotte però fallite a tu per tu con il portiere della Spal Alfonso che ha compiuto alcuni interventi prodigiosi. L'espulsione del rossoblù Di Pardo al 31' ha cambiato la gara. La Spal ha preso coraggio e ha colpito con una bella conclusione di La Mantia che si è riscattato dopo un precedente errore. Nella ripresa tanta confusione e Spal in 10 nel finale per il doppio giallo a Peda. Il punteggio non è cambiato e alla fine ha festeggiato la squadra di mister Venturato. Nelle altre gare della terza giornata l'Ascoli di Bucchi ha espugnato il Barbera di Palermo vincendo per 3-2. Partita rocambolesca e protagonista il bianconero Gondo autore di una tripletta. Per i rosanero gol di Brunori e Segre. Poker del Modena alla Ternana. 4-1 il risultato finale propiziato dai gol di Diaw su rigore, l’autogol di Capuano, Falcinelli e Tremolada. Di Favilli il gol del momentaneo 2-1.