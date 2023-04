La Reggina rimonta il Perugia e torna a sorridere dopo 4 ko

Successo per 3-1 della squadra calabrese al Curi

Torna a vincere la Reggina che passa a Perugia nel match di recupero della 29^ giornata del campionato di Serie B. 3-1 per i calabresi che dopo il vantaggio umbro con Di Serio, hanno pareggiato con Hernani, poi autogol di Gori e infine la rete di Canotto. La gara, posticipata a causa del terremoto che ha colpito l’Umbria, ha avuto valore decisamente elevato per la Reggina che si riporta in zona playoff ma soprattutto interrompe la scia di sconfitte di ben 4 ko. La squadra di Fabrizio Castori, rimane quartultima.