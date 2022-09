La Reggina vince e torna prima, il Bari passa a Cagliari. Pari tra Spal e Como

Pomeriggio di gol e spettacolo in Serie B, con sette partite in contemporanea. Vince la Reggina, che diverte e si riprende la vetta del campionato pari punti con il Brescia, con un 3-0 senza storia contro il Cittadella. Convincente vittoria anche per il Parma, che dopo il k.o. con la Ternana si rilancia ad Ascoli, vincendo 3-1, così come il Bari esce con il punteggio pieno da Cagliari, grazie al solito Cheddira. Pari e spettacolo a Como, dove i padroni di casa pareggiano per 3-3 con la SPAL, così come finisce con un segno X sia la sfida tra Sudtirol e Cosenza che tra Venezia e Pisa. Questi i risultati: