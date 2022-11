La Reggina vince in rimonta. Cadono Spal e Palermo, il Bari non va oltre il pari

Alle 14:30 sono andate in scena le gare della 13^ giornata di Serie B. Con una bella rimonta, la Reggina trova la vittoria in rimonta a Venezia e resta a -5 dal Frosinone capolista. Al vantaggio di Ponjanpalo per i lagunari, nella ripresa gli amaranto prima trovano il pareggio con Canotto e poi con Hernani agguantano i tre punti. Termina in parità all'Unipol Domus tra Cagliari e Pisa : i sardi, sotto 0-1 colpiti da Morutan , rinviano ancora l'appuntamento con la vittoria ma raccolgono quanto meno il pareggio con il gol di Lapadula .

Altro pareggio per il Bari, fermato sul 2-2 dal Sudtirol al San Nicola: sotto di due reti, i galletti in rimonta raccolgono il pareggio ma nel finale non trovano la stoccata decisiva per la vittoria. Tris interno del Parma sul Cittadella, prima vittoria a Benevento per Fabio Cannavaro che supera in rimonta per 2-1 al 'Mazza' la SPAL di De Rossi. Pareggio in coda tra Modena e Perugia al 'Braglia', pirotecnica vittoria del Cosenza per 3-2 contro il Palermo: decisiva in pieno recupero il rigore parata da Marson a Brunori. Questi tutti i risultati e la classifica: