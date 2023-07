La Sampdoria rischia 2 punti di penalizzazione: il motivo

Potrebbe esserci una penalizzazione in arrivo per i blucerchiati in vista della stagione 2023-24 in B.

Potrebbe non partire col piede giusto la prossima stagione della Sampdoria. Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la società è stata deferita dalla Procura Federale (con un documento in data 3 luglio) per il "mancato versamento, entro il termine del 30 maggio scorso, di quota parte delle ritenute Irpef (pari a oltre 995 mila euro) e dei contributi Inps (per un importo di un milione 669 mila euro) relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati nel primo trimestre 2023".