La Serie B sbarca in Oceania e in Africa. Balata: “Tanti tifosi in giro per il mondo”

Da oggi, con i nuovi accordi siglati tra Helbiz Media e due partner, quali Athletic Sport Group e Dharma Media Pty Ltd con GLOBO TV, il Campionato italiano della Serie BKT sarà trasmesso per la prima volta in Australia, Nuova Zelanda e Africa (esclusa Africa del Nord). I due nuovi partner acquistano da Helbiz Media i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere in Australia, Nuova Zelanda e Africa tutte le partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2022/2023 e 2023/2024.