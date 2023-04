La Ternana va sotto ma poi ribalta il Pisa con Favilli e Falletti

Con la vittoria della Ternana in casa contro il Pisa si chiude la 33a giornata di Serie B. Gli umbri vincono in rimonta: Pisa avanti dopo 6 minuti con Moreo, i padroni di casa nella ripresa ribaltano il risultato nel giro di pochi minuti con Favilli e Falletti. Poi nel finale qualche timida occasione per i nerazzurri ma il punteggio non cambia. Vince la Ternana che torna al successo dopo un mese.