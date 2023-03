La Ternana vince contro il Bari con il gol dell’ex Partipilo

La 30esima giornata di Serie B va in scena con il posticipo Ternana-Bari. Contro ogni pronostico, ad averne la meglio è stata la squadra di casa che ha raggiunto il successo grazie alla rete di Anthony Partipilo. Il più classico dei gol dell'ex arrivato al 19' del primo tempo: cross di Palumbo per il velo di Coulibaly, che lascia colpire proprio il 28enne. 1-0 che è la mera rappresentazione di quanto visto in campo, con gli uomini di Cristiano Lucarelli che hanno dato tutto pur di raggiungere i tre punti, mentre i galletti decisamente non in giornata.